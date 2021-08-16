"Укрзализныця" может заказать новые капсульные вагоны для пассажиров, – Кубраков

Украина может оказаться в числе первых стран, где запустят капсульные пассажирские вагоны.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил на своей странице в Facebook по итогам визита на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

"Мы взяли на себя обязательства запустить не менее, чем трехлетнее планирование государственного заказа для обновления парка вагонов и локомотивов. Среди новых форматов – капсульные вагоны, которые начинают завоевывать мир, и у нас есть шанс быть в числе первых, кто испытывает этот формат, который в разы комфортнее чем плацкарт или классическое купе", – написал Кубраков.

Он добавил, что на прошлой неделе Мининфраструктуры получило новые полномочия, которые позволят стране "избавиться от металлолома на железной дороге и запустить новый производственный цикл тысяч грузовых вагонов".

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Как сообщалось, "Укрзализныця" в июне решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены.

Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.