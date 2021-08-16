Импорт угля вырос с начала года на 14%, – Таможенная служба

Украина в январе-июле 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 13,6% (на 1,4 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 11,68 млн тонн.

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $1,16 млрд, что на 5,6% больше, чем в январе-июле 2020 года ($1,1 млрд), передает Интерфакс-Украина.

Из РФ поступил уголь на $695,29 млн (доля в импорте 59,91%), США – на $270,25 млн (23,29%), Казахстана – на $133,18 млн (11,48%), других стран – на $61,85 млн (5,33%).

Экспорт Украиной угля за семь месяцев 2021 года составил 0,204 тыс. тонн на $0,025 млн, в том числе в Венгрию – на $0,011 млн, Беларусь – на $0,007 млн, Болгарию – на $0,007 млн. За аналогичный период 2020 года экспорт составил 1,95 тыс. тонн на $0,15 млн, в том числе в Польшу – на $0,141 млн, Молдову – на $0,007 млн.

Как сообщалось, Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 19,6% или на 4,13 млн тонн по сравнению с 2019 годом – до 16,95 млн тонн. В денежном выражении импорт угля в прошлого году составил $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019 году ($3,04 млрд).

В частности, из РФ поступил уголь на $1,04 млрд (доля в импорте 61,71%), США – на $480,32 млн (28,41%), Казахстана – на $126,1 млн (7,46%), других стран – на $40,89 млн (2,42%).