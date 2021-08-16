Минцифры и Siemens подписали соглашение по цифровизации экономики

Министерство цифровой трансформации Украины и компания "Сименс Украина" подписали соглашение для продвижения цифровизации в секторе экономики.

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Telegram.

В частности, чтороны договорились продвигать STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) дисциплины и образовательный процесс в Центрах компетенций Siemens на базе учреждений высшего образования технического направления и центрах поддержки предпринимательства "Дия.Бизнес", содействовать развитию цифровой трансформации промышленности и повышать квалификацию и обучение бизнесменов-промышленников в Центре компетенций Siemens и центрах поддержки предпринимательства "Дия.Бизнес".

Также будут проводиться совместные мероприятия, которые повысят цифровизацию в секторе экономики.