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Минцифры и Siemens подписали соглашение по цифровизации экономики

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Минцифры и Siemens подписали соглашение по цифровизации экономики

Министерство цифровой трансформации Украины и компания "Сименс Украина" подписали соглашение для продвижения цифровизации в секторе экономики.

Об этом говорится в сообщении Минцифры в Telegram.

В частности, чтороны договорились продвигать STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) дисциплины и образовательный процесс в Центрах компетенций Siemens на базе учреждений высшего образования технического направления и центрах поддержки предпринимательства "Дия.Бизнес", содействовать развитию цифровой трансформации промышленности и повышать квалификацию и обучение бизнесменов-промышленников в Центре компетенций Siemens и центрах поддержки предпринимательства "Дия.Бизнес".

Также будут проводиться совместные мероприятия, которые повысят цифровизацию в секторе экономики.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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