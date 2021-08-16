Авиакомпания МАУ будет облетать территорию Афганистана

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели (Индия) из-за обострившегося кризиса в этой стране.

Об этом заявили в авиакомпании, передает Интерфакс-Украина.

"Еще в пятницу (минувшую) авиакомпания провела собственную оценку рисков пролета территории Афганистана в связи со сложившейся ситуацией в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов МАУ приняла решение осуществлять облет территории Афганистана на рейсах в Дели с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов", - сказано в сообщении.

К настоящему времени ряд международных авиакомпаний уже принял решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана.

Международный аэропорт Кабула 15 августа прекратил принимать коммерческие авиарейсы, сообщило вечером в то же день агентство Associated Press со ссылкой на представителей военных США.

В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.