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Суд отпустил задержанного при попытке бегства из страны главу ГПЗКУ под домашний арест

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Суд отпустил задержанного при попытке бегства из страны главу ГПЗКУ под домашний арест

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения руководителю "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Андрею Власенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщил пресс-секретарь Печерского райсуда Виталий Чергавый, передает "Слово и дело".

Представитель суда уточнил, что на Власенко решением суда также возложен ряд процессуальных обязанностей.

Как сообщалось, в пятницу, 13 августа, работники Нацполиции задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Андрея Власенко и его сообщника в аэропорту "Жуляны" при попытке бегства из Украины.

Нацполиция обвиняет руководство АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска.

Напомним, ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  «Слово и дело»


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