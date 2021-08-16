"Укрзализныця" продлила маршрут "Прикарпатского экспресса" до Коломыи

Учитывая востребованность поезда №807/808 Киверцы-Ивано-Франковск, "Укрзализныця" с 18 августа продлевает его маршрут до Коломыи.

Об этом говорится в сообщении компании.

Периодичность курсирования поезда останется без изменений.

Из Киверцев поезд №807/808 Киверцы-Ивано-Франковск будет отправляться по старому расписанию - в 05:14, в Коломыю будет прибывать в 13:52. Из Коломыи он будет отправляться в 14:58 и прибывать в Киверцы в 23:45.

Периодичность курсирования поезда останется без изменений: из Коломыи он будет курсировать ежедневно, кроме среды, а из Киверцев - ежедневно, кроме среды и четверга.

Поезд будет проходить через станции Луцк, Горохов, Стоянов, Радехов, Каменка-Бугская, Подзамче, Львов, Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш и Ивано-Франковск.