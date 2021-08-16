ЕБРР выделит "Укролие" кредит на 16 миллионов евро

ООО "Укролия" (Чернечий Яр Полтавской области) 10 августа договорилось с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении кредита в размере 16 млн евро для финансирования своих капитальных затрат, потребностей в оборотном капитале, а также для реструктуризации существующих долгов.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР, передает Интерфакс-Украина.

"Основная цель проекта - поддержать планы роста компании и ее стратегию дальнейшего расширения в более маржинальных подсегментах подсолнечного масла премиум-класса (органического и высокоолеинового), а также подсолнечного масла с добавленной стоимостью (бутилированного и рафинированного)", - говорится в сообщении банка.

Помимо этого, "Укролия" в рамках проекта в кооперации с учебными учреждениями Полтавской области создаст аккредитованный учебный центр, который позволит компании обеспечить ее потребность в квалифицированных сотрудниках.

По данным ЕБРР, проект предусматривает модернизацию производственных мощностей компании, включая установку отопительного котла на биомассе, внедрение технологий более полной экстракции подсолнечного масла из подсолнечного шрота, а также увеличение производства органического растительного масла и закупок органических масличных культур.

ЕБРР уточняет, что общая стоимость указанного проекта составляет 16 млн евро, из которых "Укролии" будет предоставлен 100-процентный заем от требуемой суммы.

В пресс-релизе не содержатся другие даннын о деталях сделки.

ООО "Укролия" основано в 2001 году. Занимается производством и реализацией фасованного и наливного подсолнечного масла, подсолнечного жмыха, лузги. Его производственные комплексы расположены в пгт Диканька и Зенькове (оба - Полтавская область).

Фасованное подсолнечное масло реализуется под торговыми марками "Диканька", "Диканьский Хуторок", "Маслинка", Garna, Olinalli.

По данным компании, "Укролия" занимает около 12% внутреннего рынка фасованного подсолнечного масла.

Экспорт продукции осуществляется более чем в 50 стран мира.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, конечными бенефициарами "Укролии" являются Богдан Есипов, Вадим Швачка, Юрий Шевченко.