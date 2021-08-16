Цены на подсолнечное масло в Украине не спешат снижаться вслед за мировыми, – Минэкономики

Цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке Украины с отставанием реагируют на снижение мировых цен.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, индекс продовольственных цен FAO на масла в конце прошлого месяца снизился на 10%, но стоимость подсолнечного масла в Украине почти не изменилась – по данным Госстата на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца.

В связи с этим Минэкономики провело совещание с представителями рынка и центральными органами исполнительной власти.

"Минэкономики осознает, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но, несмотря на это, существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта", – подчеркивают в министерстве.

Согласно сообщению, в ходе совещания вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые "позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса".

"По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца", – отмечается в сообщении.

Напомним, по результатам 2020 года Украина занимает 1-ю позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире. Основными странами-импортерами данного продукта являются: Индия (31% украинского экспорта), Китай (20%) и Нидерланды (10%). На каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимали лидирующие позиции.

При этом Украина является не только крупнейшим экспортером подсолнечного масла, но и крупнейшим мировым производителем данного продукта, который занимает значительную долю в экспортном портфеле. По результатам 2020 года доля подсолнечного масла составляла 11% экспортной выручки.