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Цены на подсолнечное масло в Украине не спешат снижаться вслед за мировыми, – Минэкономики

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Цены на подсолнечное масло в Украине не спешат снижаться вслед за мировыми, – Минэкономики

Цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке Украины с отставанием реагируют на снижение мировых цен.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, индекс продовольственных цен FAO на масла в конце прошлого месяца снизился на 10%, но стоимость подсолнечного масла в Украине почти не изменилась – по данным Госстата на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца.

В связи с этим Минэкономики провело совещание с представителями рынка и центральными органами исполнительной власти.

"Минэкономики осознает, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но, несмотря на это, существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта", – подчеркивают в министерстве.

Согласно сообщению, в ходе совещания вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые "позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса".

"По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца", – отмечается в сообщении.

Напомним, по результатам 2020 года Украина занимает 1-ю позицию в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного масла в мире. Основными странами-импортерами данного продукта являются: Индия (31% украинского экспорта), Китай (20%) и Нидерланды (10%). На каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимали лидирующие позиции.

При этом Украина является не только крупнейшим экспортером подсолнечного масла, но и крупнейшим мировым производителем данного продукта, который занимает значительную долю в экспортном портфеле. По результатам 2020 года доля подсолнечного масла составляла 11% экспортной выручки.

Автор: Михайло Орлюк
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Чем выше цены тем выше налоги а этой власти хронически не хватает денег на собственное содержание поэтому они и не спешат снижать цены,к тому же при таком диком скачке цен уже давно нужно было произвести индексацию пенсий хотя бы но власть не делает и этого,ведь как я уже сказал им не хватает денег самих себя содержать и платить себе многотысячные и многомиллионные зарплаты,да и украсть ещё нужно.
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16.08.2021 19:19 Відповісти
В странах Запада власти прежде всего стремятся поднять уровень жизни низкооплачиваемых граждан,вводя 13 и14 зарплаты,сокращая продолжительность рабочей недели,Стабильные цены на продукты питания, безпроцентные кредиты ит.д.К сожалению в нашей стране все наоборот власть облагает непомерными ценами на продукты питания и лекарства которые выше чем в странах ЕС а также налогами на ЖКХ, как граждан страны так и заробитчан.
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16.08.2021 19:34 Відповісти
 
 