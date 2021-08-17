Украина возобновила импорт битума из России для строительства дорог

Компания "Кантарелл Украина" осуществила поставки первых партий битума производства "Рязанского завода Битумных материалов" ("Газпром-Нефть").

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

В частности, в период с 10 по 15 августа оператор поставил 222 тонн ресурса.

Как сообщалось, правительство Российской Федерации 13 октября 2020 года сняло ограничение на поставки битумов в Украину, действующее с апреля 2019 года.

В декабре 2020 года был возобновлен импорт битумов из РФ. В частности, с Новошахтинскиого НПЗ в адрес компаний "Санрайс Логистикс" и "СБМУ Подряд" было отправлено 250 тонн и 120 тонн ресурса соответственно. После этого поставки российского ресурса не осуществлялись, а в феврале 2021 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Украина не будет закупать российский битум для строительства дорог.

В целом объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил 1,19 млн тонн, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. тонн. Импорт составил 860,2 тыс. тонн битума, увеличившись за год вдвое – на 427,8 тыс. тонн.

Основным поставщиком битума в 2020 году выступила Беларусь, откуда было поставлено 582,6 тыс. тонн, или 49% всего украинского рынка.