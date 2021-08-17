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Росія (11635) бітум (20)

Украина возобновила импорт битума из России для строительства дорог

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Украина возобновила импорт битума из России для строительства дорог

Компания "Кантарелл Украина" осуществила поставки первых партий битума производства "Рязанского завода Битумных материалов" ("Газпром-Нефть").

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

В частности, в период с 10 по 15 августа оператор поставил 222 тонн ресурса.

Как сообщалось, правительство Российской Федерации 13 октября 2020 года сняло ограничение на поставки битумов в Украину, действующее с апреля 2019 года.

В декабре 2020 года был возобновлен импорт битумов из РФ. В частности, с Новошахтинскиого НПЗ в адрес компаний "Санрайс Логистикс" и "СБМУ Подряд" было отправлено 250 тонн и 120 тонн ресурса соответственно. После этого поставки российского ресурса не осуществлялись, а в феврале 2021 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Украина не будет закупать российский битум для строительства дорог. 

В целом объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил 1,19 млн тонн, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. тонн. Импорт составил 860,2 тыс. тонн битума, увеличившись за год вдвое – на 427,8 тыс. тонн.

Основным поставщиком битума в 2020 году выступила Беларусь, откуда было поставлено 582,6 тыс. тонн, или 49% всего украинского рынка.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  enkorr


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Топ коментарі
+22
дегенераты73%, покупка кацапского битума - это торговля на крови или еще нет?!!
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16.08.2021 20:07
+16
Клоун сближается с Россией, это факт.
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16.08.2021 19:14
+16
ой как дорого нам обходятся эти помпезные дороги...
то ковидный фонд раздерибанили на дороги...то уже сами деньги раздерибанили...то еще и агрессору на вооружение подкидывают... дороги вне войны и политики ???? да???????
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16.08.2021 20:02
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ахахахаха)))
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16.08.2021 18:55 Відповісти
авжеж, так ці заголовки пишуть на украинском русском, що не можеш хохоту втримати...
"Украина возобновила импорт битума для строительства дорог из России"

для кого ця влада будує дороги з росії?...це злочин
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16.08.2021 23:51 Відповісти
Українці купують білоруський бензин, тому забов'язані їздити по білоруським дорогам....момент білоруський бензин з російської нафти. Самі голосують за це гривнею на заправках, а винен Зелебоба.
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17.08.2021 07:56 Відповісти
учи мову: адже ти не тільки не розумієш прочитаного, а ще й пишеш "по білоруським дорогам"...хто знає, той бачить помилки
і негайно зніми джинси, не підтримуй ржублём америку..це не личить тобі, а портки пасують
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17.08.2021 08:59 Відповісти
Найкращі американські джинси, ш'ють в Одесі на Малій Арнаутській, якщо ти не знав) В мене якраз такі, так що мимо)
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17.08.2021 09:22 Відповісти
джинси це витвір мистецтва...і з кожної пари тиражованого шитого йдуть відрахування у американську казну...а ти, нищеброд, ходи у свої портках)...
такі і бодягу на заправках купують а не бензин з білорусі...так що з бензином - мимо
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17.08.2021 09:32 Відповісти
зразу видно зеледебіла-ідіота пожиттєвого,напевно не один раз об долівку стукнули при народженні.
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17.08.2021 10:55 Відповісти
мама рожала стоя
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17.08.2021 11:00 Відповісти
тоді все зрозуміло,я правий на всі 100%
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17.08.2021 11:09 Відповісти
і тебе тоже
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17.08.2021 11:13 Відповісти
мордорського "язіка" не розумію,переклади на зрозумілу мову абізянка какаяразніца
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17.08.2021 11:15 Відповісти
тут помітили твої вади
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17.08.2021 11:17 Відповісти
на фоне зашкваров дефективного, Липецк уже выглядит как маленькая деревушка
Украина возобновила импорт битума для строительства дорог из России - Цензор.НЕТ 3452
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17.08.2021 11:42 Відповісти
Клоун сближается с Россией, это факт.
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16.08.2021 19:14 Відповісти
зе-упырь никогда и не скрывал, что он всегда на стороне соССии, в ущерб украинским интересам
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16.08.2021 20:09 Відповісти
ой как дорого нам обходятся эти помпезные дороги...
то ковидный фонд раздерибанили на дороги...то уже сами деньги раздерибанили...то еще и агрессору на вооружение подкидывают... дороги вне войны и политики ???? да???????
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16.08.2021 20:02 Відповісти
воно працює... воно- нікому нічого не винне, а тому: Лопата челендж # Йдіть у сраку!
Нарітні придурки вже наржались із Зе!Бень, як ви вважаєте? Украина возобновила импорт битума для строительства дорог из России - Цензор.НЕТ 7208
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16.08.2021 21:03 Відповісти
думаю так - ржати ще не перестають, але це вже припадочний регіт ...бо ніколи не признають своїх помилок і прорахунків (навіть самі собі)... як то - обісра*** а головку тримати треба ))))
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16.08.2021 21:08 Відповісти
да какие они нафиг помпезные? хоть бы дороги реально крутые, а так просто латают старые даже не пытаясь расширить проезжую часть или убрать пешеходные переходы с трассы! сделать что ли мостики для пешеходов, если уж денег нет на подземные! огромные участки трассы с одной полосой в каждую сторону с частыми пешеходными переходами - и это на самой крутой и самой лучшей в стране и самой оживленной трассе Киев-Чоп.
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17.08.2021 14:27 Відповісти
я и употребил слово "помпезно" в значении - торжественно, гламурно, пафосно,пышно, парадно... но не добротно (качественно) и практично, долговечно и удобно (развязки, подъезды-съезды, мостики, переходы, разметка, светофоры....) - что требуется от дорог
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17.08.2021 15:44 Відповісти
дегенераты73%, покупка кацапского битума - это торговля на крови или еще нет?!!
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16.08.2021 20:07 Відповісти
А газ,который мы транспортируем,это не торговля на крови?
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17.08.2021 11:35 Відповісти
А свой завод построить не пробовали , вот вам и рабочие места , а так походу все это большое строительство напоминает обычный дерибан денег
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17.08.2021 13:14 Відповісти
Построили ,а нефтепродукта нет,что дальше?
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17.08.2021 14:23 Відповісти
Так многие страны нефть не добывают а битум имеют свой , можно и с бетона дороги делать , хотя походу смотрю мы уже и цемент экспортировать начали
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17.08.2021 21:33 Відповісти
Многие страны не имеют по соседству "братский народ",который может отрубить поставки нефти,а нам свою добычу надо увеличить в 5 раз,и вот тогда........
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17.08.2021 22:36 Відповісти
Тут я с вами согласен , одна беда , чтобы в этой стране что-то менялось, должно пройти ещё лет двадцать , пока мы не сломаем менталитет совка
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17.08.2021 23:16 Відповісти
Это имеются в виду лобода, лорак, дорн и ротару...
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16.08.2021 20:22 Відповісти
Невже українцям буде приємно їздити по дорогах з окупантського бітуму ?
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16.08.2021 20:24 Відповісти
Вы бы видели дорогу Днепр-Павлоград. Просто сказка. По сравнению с прошлым годом, когда я там два колеса побил.
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17.08.2021 08:52 Відповісти
Представьте себе некоторые дороги в Германии ещё при Гитлере построили , думаю параллели проведёте сами
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17.08.2021 13:16 Відповісти
Хорошо бы у нас такого качества было. Но мечты, мечты.
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17.08.2021 13:29 Відповісти
І які, наразі, у Зеленського претензії до Північного Потоку?
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16.08.2021 20:47 Відповісти
Украина возобновила импорт битума для строительства дорог из России - Цензор.НЕТ 4600
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16.08.2021 21:11 Відповісти
Московия для них не враг , а партнер для великого крадівництва ...
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16.08.2021 21:20 Відповісти
БрАво!...Так держать!...Мы ж понимаем барыжить с агрессором это другое! Украина возобновила импорт битума для строительства дорог из России - Цензор.НЕТ 3294
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16.08.2021 22:14 Відповісти
мазохісти самі обрали собі таку владу,яка за їх податки фінансує агресора..
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16.08.2021 22:40 Відповісти
Мазохісти купують імпортний бензин....а біту, це відходи нафтопереробки, сам в природі не зустрічається.
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17.08.2021 07:59 Відповісти
Дебилы, никакой торговли с парашкой
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16.08.2021 22:51 Відповісти
Потрібно купувати український бензин, тоді не треба буде імпортувати бітум режимів і ворогів. Та й взагалі імпорт торгового балансу страждає, від таких простих дій.(купівлі імпортних ПЗМ)
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17.08.2021 07:53 Відповісти
Для этого.как минимум надо увеличить добычу нефти в 5 раз.
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17.08.2021 14:29 Відповісти
Интересно было бы сравнить цены на битум из демократических стран.
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17.08.2021 08:50 Відповісти
Отже, раніше купували бітум, хоч і російський, але з Білорусі. А тепер на Білорусь наклали економічні санкції (бо там режим) і купують напряму з країни агресора і окупанта... Оце українська історія! Хоть паржом...
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17.08.2021 09:31 Відповісти
Закупают козлячий битум для дорог, которые уже давно морально устарели, вместо строительства современных бетонных дорог из своего бетона.
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17.08.2021 09:56 Відповісти
Ура товаріщі,ми з кожним роком все ближче та ближче наближаємося до свєтлого будущєго комунізма.
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17.08.2021 10:49 Відповісти
Обращает на себя внимание циннизм правительства (причем любого!) Т.е. нам (народу) не надо объяснять что битум можно купить ... Где? Только в России? Больше не одна страна-сосед битума не производит? Может цена в россии в 2 раза дешевле? Но о цене не слова. Не слова не о чем! Нам просто сообщают о факте торговле с нашим врагом. Причем враг даже снял ограничения на торговлю битумом с Украиной.
Возможно так и надо было сделать, но то КАК это делается - это 3,14здец!
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17.08.2021 12:07 Відповісти
уволить всех, кто этим занимается! Украина может строить бетонные дороги и бетонные тротуары и которые намного красивее и по всем характеристикам лучше, чем дороги асфальтные. И для асфальта нужен битум, а бетонные дороги Украина может делать без импортных ингредиентов и деньги будут оставаться в Украине. Это ж кошмар сколько денег выводят на дорогах в Россию и Беларусь - это катастрофа! Нужно все делать бетонным, как в США!
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17.08.2021 12:33 Відповісти
Ну как зеЛеные мрази!это торговля на крови?
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17.08.2021 16:47 Відповісти
 
 