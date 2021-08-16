Антимонопольный комитет не нашел нарушений в работе сети "Эпицентр" во время жесткого карантина

Антимонопольный комитет (АМКУ) по итогам проведенного исследования не обнаружил оснований для открытия дела в отношении сетей гипермаркетов "Эпицентр", "Новая линия" и "Леруа Мерлен" за нарушение карантинных ограничений весной 2020 года.

Как сообщает "Лига антитраста", АМКУ пояснил такое решение тем, что ни один из протоколов, составленных в отношении "Эпицентра" за нарушение карантинных норм, так и не был доведен до суда, пишут Наші гроші.

В мае 2020 года Антимонопольный комитет заявил, что проверит, является ли работа гипермаркетов "Эпицентр", "Новая линия" и "Леруа Мерлен" во время локдауна с нарушением карантинных ограничений ограничением конкуренции.

В АМКУ тогда указывали, что с точки зрения антимонопольного законодательства работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами. Ведь абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнили предписания и приостановили деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса.

Однако по результатам проведенного исследования комитет установил: "не обнаружено признаков нарушения".

В АМКУ пояснили, что подтвердить наличие неправомерных преимуществ при конкуренции возможно лишь после того как будет доказано совершение административного правонарушения компетентным органом. А единственным документом, доказывающим наличие административного нарушения, является решение суда.

Однако из 26 протоколов составленных в отношении "Эпицентра" за нарушение карантинных ограничений до суда не дошел ни один: либо проверяющие сочли нарушение незначительным (наказание – устное замечание), либо отсутствовала фиксация факта нарушения, неверно указан нарушенный нормативный акт, протокол составлен не на то лицо и прочее. К тому же никто вообще не контролирует судьбу составленных протоколов и их следы теряются где-то в архивах.

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Как сообщалось, в начале апреля 2020 года Кабинет министров внес очередные изменения в постановление о введении карантинных ограничений, разрешив выполнение строительных работ, работу химчисток, предприятий почтовой и курьерской деятельности, а также по заготовке и вывозу отходов.

Сначала Кабмин также сообщил о возобновлении работы заведений по продаже строительных материалов, однако при подготовке постановления к публикации этот пункт из него исчез. Впрочем, крупнейшая сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" не прекращала работу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда заявлял, что продажа строительных материалов в гипермаркетах сети "Эпицентр" нарушает карантинные ограничения. Глава правительства призвал министра МВД Арсена Авакова наказать нарушителей и доложить о ситуации "с Эпицентрами".

В свою очередь Аваков сказал о составленных протоколах о нарушениях карантинных ограничения в отношении 162 строительных гипермаркетов, в том числе 29 протоколов составлены в отношении сети "Эпицентр".

По данным Единого госреестра на ноябрь 2019 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).