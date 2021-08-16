Чешский перевозчик Leo Express возобновит рейсы из Праги в Ужгород и Мукачево

Чешский частный перевозчик Leo Express с 26 августа возобновляет рейсы из Праги в Ужгород и Мукачево. Это будут комбинированные рейсы – автобусами и поездами перевозчика.

Об этом говорится в сообщении перевозчика, передает Zaxid.net.

Как сообщается, рейсы будут выполняться ежедневно с пересадкой в словацком городе Кошице, что неподалеку от украинско-словацкой границы. Из Мукачево автобус будет выезжать в 17:00, из Ужгорода – в 18: 00. На автостанцию в Кошице он будет прибывать в 22:45 – тут нужно будет перейти на железнодорожный вокзал, который расположен рядом, откуда в 23:27 будет отправляться поезд в Прагу. В чешскую столицу поезд будет прибывать в 07:42.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Праги в 13:42 и прибывать в Кошице в 22:53. Там нужно будет сделать пересадку на автобус перевозчика, который будет отправляться с автовокзала в 23:15. В Ужгород автобус из Кошице прибывать в 04:00, в Мукачево – в 04:50.

Билеты на рейсы из Мукачево в Прагу стартуют от 528 крон (примерно 652 грн) и есть четырех категорий: эконом, эконом+, бизнес и премиум.

Чешский частный перевозчик Leo Express открыл сообщение между Мукачевом и Прагой в 2015 году, прекратили его с началом карантина из-за пандемии коронавируса.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года частный чешский перевозчик Leo Express получил разрешение польских властей на запуск регулярных железнодорожных рейсов из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка на границе с Украиной.

Разрешение выдано сроком на пять лет – до 10 декабря 2024 года. Чешскому перевозчику разрешено использовать на маршруте четыре пары поездов ежедневно.