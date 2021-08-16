Госэкоинспекция насчитала 48 миллионов убытков окружающей среде за неделю

Более 48 млн грн убытков рассчитала Госэкоинспекция за нарушение природоохранного законодательства в период с 6 по 12 августа 2021 года. Территориальные органы провели 826 проверок и составили 839 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной экологической инспекции Украины.

Больше всего убытков окружающей среде - более 37 млн грн - было нанесено в результате незаконной рубки 5 388 деревьев на ГП "Гайсинское лесное хозяйство" в Винницкой области. Сейчас Госэкоинспекцией готовятся материалы к передаче в правоохранительные органы.

На Винниччине ГЭИ также выявила незаконные вырубки деревьев в ГП "Тульчинский райагролес" - уничтожено почти 400 деревьев, за что предприятию предъявлена претензия на возмещение 4,5 млн грн.

Еще почти 8,8 млн грн убытков Госэкоинспекция рассчитала за незаконную добычу строительного песка ООО "Аква-терм сервис" в Луганской области. Предприятию направлена претензия по добровольному возмещению суммы.