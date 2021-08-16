Крюковский вагонзавод передаст "Укрзализныце" первые два новых пассажирских вагона уже в августе

Первые два пассажирских вагона, которые Крюковский вагоностроительный завод строит для "Укрзализныци" по контракту на поставку 100 вагонов, будут переданы железнодорожной компании до 24 августа.

Такое заявление сделал руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин по итогам визита министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и руководства "Укрзализныци" на КВСЗ, передает ЦТС.

"Уже в следующем году мы должны получить от завода всю партию вагонов. А в этом году нам будет поставлено как минимум 10 единиц", - отметил Камышин.

"Первые два вагона все желающие смогут увидеть на выставке подвижного состава, которая пройдет 27 августа на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве", - добавил глава компании.

Как сообщалось, "Укрзализныця" решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.

Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены.

Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.

В июле "Крюковский вагоностроительный завод" получил от "Укрзализныци" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов.