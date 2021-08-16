Госстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 5,4%

По оперативным данным, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2021 года составил 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован спад ВВП на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

Как сообщалось, Минэкономики предварительно оценивает рост ВВП Украины по итогам второго квартала в 6%, рост экономики по итогам полугодия оценивался в 1,9%, однако затем эта оценка была ухудшена до 1%.

Согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.