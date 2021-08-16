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Новини Макроекономіка
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ВВП (1043) Держстат (1375)

Госстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 5,4%

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

Госстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 5,4%

По оперативным данным, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2021 года составил 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован спад ВВП на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

Как сообщалось, Минэкономики предварительно оценивает рост ВВП Украины по итогам второго квартала в 6%, рост экономики по итогам полугодия оценивался в 1,9%, однако затем эта оценка была ухудшена до 1%.

Согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.

Автор: Михайло Орлюк
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Ефект низької порівнювальної бази.
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16.08.2021 16:25 Відповісти
Брехня уведена в ранг державної політики.
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16.08.2021 16:32 Відповісти
прямо таки зАжили, что говорить!!
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16.08.2021 16:34 Відповісти
Хаха, сравнили с 2020 когда в апреле и мае был локдаун, а вот если сравнить с 2019 то там будет падение а не рост.
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16.08.2021 20:12 Відповісти
давайте просто порівняємо з інфляцією...
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17.08.2021 13:02 Відповісти
Шулєри у владі, і статистика така ж сама.
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17.08.2021 14:37 Відповісти
 
 