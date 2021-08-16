В Киеве в ночь на 17 августа перекроют движение транспорта на Индустриальном мосту. КАРТА

На Индустриальном путепроводе в Киеве перекроют движение транспорта с 22:00 16 августа до 05:00 17 августа.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

"На Индустриальном путепроводе запланировано наложить верхний слой покрытия. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ прямой проезд через путепровод будет перекрыт", - сказано в сообщении.

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