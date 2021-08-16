Власти Житомира объявили тендер на реконструкцию местного аэропорта за 800 миллионов
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Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на проведение работ по проекту "Реконструкция аэродромного комплекса по адресу: Житомирская область, Житомир, улица Авиаторов, 9" ожидаемой стоимостью 800,55 млн грн (с НДС).
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.
Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 14 сентября, а сам аукцион назначен на 20 октября.
Согласно реконструкцию взлетно-посадочной полосы, оборудовать водоотвод, освещение, установить необходимое оборудование и провести пусконаладочные работы.
Условиями договора аванс не предусмотрен.
Работы по проекту нужно выполнить до конца 2022 года.
Как сообщалось, ранее в Мининфраструктуры поясняли, что короткая взлетно-посадочная полоса в аэропорту "Житомир" пока не позволяет аэродрому принимать современные воздушные суда, поэтому необходима ее реконструкция.
Следовательно, для принятия современных воздушных судов существующую взлетно-посадочную полосу необходимо расширить до 45 метров и продлить до 2500 метров. Кроме этого, должна быть устроена инструментальная система посадки ILS.
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