США могут лишить Россию статуса рыночной экономики

США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу.

Об этом говорится в заявлении Минторга США, опубликованном в официальном издании американского правительства Federal Register, передает Интерфакс-Украина.

В заявлении отмечается, что заинтересованные стороны могут прислать свои комментарии до 30 августа.

Согласно заявлению, расследование на предмет рыночности экономики РФ начато в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

"В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (американские компании, – ред.) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах", – сказано в комментарии Министерства торговли США.

Ведомство ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором и прописаны критерии отнесения той или иной страны к стране с рыночной экономикой. В законе зафиксированы 6 критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то уполномоченный орган (то есть министерство торговли) может квалифицировать страну ка нерыночную.

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Напомним, США присвоили России статус страны с рыночной экономикой с 1 апреля 2002 года. В соответствующем заявлении Минторга США в 2002 году говорилось, что это решение "отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие".

Значимость события была такова, что об этом решении заявил тогда президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Тогдашний глава Минэкономразвития РФ Герман Греф, комментируя решение, отмечал, что по состоянию на 2002 год ограничениям со стороны США подвергались товары из России (как товары, происходящие из страны с нерыночной экономикой) на общую сумму примерно $1,5 млрд, в том числе "металлы, удобрения, титан, еще целый ряд российских товаров".

Статус рыночной экономики очень значим для экспортеров, так как значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них. Если экономика считается нерыночной, то в ходе антидемпинговых расследований в США в отношении поставок продукции из этой страны себестоимость выпуска той или иной продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на ее производство "в третьих странах", в которых она может быть значительно выше, что позволяет легко доказать демпинг и ввести антидемпинговые пошлины.