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МВД и прокуратура заблокировали работу эвакуаторов в Киеве, – КГГА

Новини БізнесЦензор Транспорт Корупція

МВД и прокуратура заблокировали работу эвакуаторов в Киеве, – КГГА

Правоохранители сообщили о подозрении пятерым сотрудникам КГГА и двум руководителям частных компаний по делу о якобы незаконной эвакуации автомобилей. Власти Киева заявляют, что действия МВФ и Офиса генпрокурора фактически парализовали работу Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в рамках расследования дела проведено более 30 обысков, изъяты документы, носители информации, средства связи, денежные средства и другие доказательства. Также по месту жительства подозреваемых обнаружили значительное количество актов осмотра и временного задержания транспортных средств.

По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, приобщив руководство управления по паркованию и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки. При этом, владельцы могли забрать автомобили только после уплаты "штрафа", сумма которых была вдвое больше официальной.

Отмечается, что к этой схеме также были привлечены руководители частных служб, которые занимаются эвакуацией транспортных средств в Киеве.

"Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнять "дневной план", они прибегали к хитростям – около припаркованного устанавливали знак "Дорожные работы", – говорится в сообщении прокуратуры.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Константин Усов сообщил, что действия МВД и Офиса генпрокурора фактически парализовали работу Инспекции по парковке, передает пресс-служба КГГА.

"Сейчас Инспекция обезглавлена ​​и практически парализована. Серверы и рабочие станции Инспекции удалены. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах и полосах общественного транспорта", – отметил заместитель председателя КГГА.

По его словам, согласно открытым следствием документам, Национальная полиция проверяет факты якобы превышение служебных полномочий руководством Инспекции в 2019-2020 годы.

"Киевская городская государственная администрация открыта для органов предварительного расследования… В то же время необходимо как можно быстрее возобновить деятельность Инспекции. Хаос на улицах, беспорядок на въездах в больнице, припаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах – недопустимы", – добавил Усов.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис генпрокуора


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Топ коментарі
+11
В середньому власник сплачує за евакуйований "паркувальниками" автомобіль 1800 грн.
З них лише 255 грн - це штраф за неправильне паркування. Решта: 200 грн за добу послуг паркувального майданчика, куди вивозиться авто, і 1400 грн це оплата самої евакуації.
Тобто 1600 грн йде в приватні руки, які не важко здогадатись кому належать в Києві
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16.08.2021 15:43
+10
Благодаря эвакуаторам, начали хоть немного щимить бычье, которое паркуется где-взумается. А зе-упыри походу отжимают выгодный бизнес в Киеве.
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16.08.2021 18:30
+8
Кто-то не захотел платить за эвакуацию своего Бентли...!?
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16.08.2021 17:34
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Эвакуацией занимаются фирмы-прокладки чиновников из КМДА. При этом город новые эвакуторы не закупает, хотя это очень прибыльное дело и окупаемость техники, при текущей ситуации с по уши запаркованным городом, очень быстрый процесс.
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16.08.2021 15:06 Відповісти
В середньому власник сплачує за евакуйований "паркувальниками" автомобіль 1800 грн.
З них лише 255 грн - це штраф за неправильне паркування. Решта: 200 грн за добу послуг паркувального майданчика, куди вивозиться авто, і 1400 грн це оплата самої евакуації.
Тобто 1600 грн йде в приватні руки, які не важко здогадатись кому належать в Києві
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16.08.2021 15:43 Відповісти
А якщо не в приватні руки, то тоді стане легше? Просто нові ліца хочуть собі мати зиск від всіх бізнесів... Слуг у наріда стало більше, їх потрібно кормити.... Варто глянути на витрати щодо утримання ОП, ВР та КМУ, то різниця з "барижними " часами значна..
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16.08.2021 18:28 Відповісти
А що вони повинні вивозити безкоштовно? з якого дива? поцікався які розцінки в нормальних країнах
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16.08.2021 22:23 Відповісти
Украина, сэр... КОРРУПЦИЯ, сэр...
Без шансов, сэр.
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16.08.2021 16:11 Відповісти
Кто-то не захотел платить за эвакуацию своего Бентли...!?
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16.08.2021 17:34 Відповісти
кто-то с корочкой слуги урода
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17.08.2021 08:50 Відповісти
Благодаря эвакуаторам, начали хоть немного щимить бычье, которое паркуется где-взумается. А зе-упыри походу отжимают выгодный бизнес в Киеве.
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16.08.2021 18:30 Відповісти
А де сами ви живете у Києві?
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17.08.2021 13:24 Відповісти
У нас все делается через жопу...наказывать оборзевших водил надо и забирать у них машинки, все равно нормальному работяге на зарплату машину не купить...
Но где парковки??? и где цены за парковку соответствующие нормальному зароботку трудящихся
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16.08.2021 18:33 Відповісти
Парковок может быть построенно немеренно, но толку их строить если бычье избирает парковку на газоне, на полосе автобусов и тд. И вообще в мире, центр города очень дорогое удовольствие для поставить машину.
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16.08.2021 19:21 Відповісти
Любий пролетарій зараз може купити євробляху, що і робить. Тільки на бензин у пролетарія вже не вистачає. Але ж понти. Вже всі вулиці і двори перетворені на безкоштовні стоянки авто, які тижнями нікуди не їздять
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16.08.2021 22:06 Відповісти
Знаю чувака, якому пригнали зі Штатів битка - класну трирічну Ауді, він зробив тачку для себе, вклався у смішну суму 10к баксів, а тепер думає продати, бо та машина їсть багато бензину - "аж" 12 л по місту... Отак понти і закінчилися.
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16.08.2021 22:58 Відповісти
Ну по медоду нидерладдов посадить быдло на велик у нас не выйдет...
Надо решать по методу США где все на машинах
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16.08.2021 19:28 Відповісти
Наконец полиция делом занялась. У меня эти тридварасы эвакуировали авто ,которое было припарковаео без нарушений. Прикормленный инспектор написал в протоколе ,что авто стояло в 9 метрах от зебры,хотя там было больше десяти.
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16.08.2021 19:33 Відповісти
Бред какой-то.
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16.08.2021 21:16 Відповісти
МВС діє за принципом - "Кращий засіб від головного болю - гільйотина"
Залишається іще МВС заборонити МВД и прокуратура заблокировали работу эвакуаторов в Киеве, – КГГА - Цензор.НЕТ 2365
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16.08.2021 21:54 Відповісти
Ти прямо виражаєшся як зелена блювотина. Совпадєніє?
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16.08.2021 22:20 Відповісти
Вартість послуг з евакуації і штрафи встановлює влада. Всі ці постійні наїзди на владу Києва смердять за кілометр бажанням юзіків і інших клоунів прибрати весь прибутковий бізнес до рук, а за одно збити рейтинг Кличка, який вже загрожує ВАЗеленському.
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16.08.2021 22:19 Відповісти
Вы новую стоимость Подольского моста видели? А Шулявского? А качество и темп работ?

Не надо рассказывать сказки про святого мера.
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16.08.2021 22:53 Відповісти
Розкажіть, що ви знаєте про вартість і скільки воно повинно коштувати. Відчувається, що ви або щось знаєте, або просто наївний виборець Зеломойського, пардон, ВАЗеленського. Ви в курсі, що порушено десятки кримінальних справ і проведено сотні обшуків по всіх (!!) комунальних підприємствах Києва і підрядниках організаціях. Як ви думаєте, коли заважати працювати це покращить і пришвидшить роботу? я бачу, що зроблено, знаю, що Подільський міст будується 30 років і якщо будівництво ще раз зупинить ця недалека влада, то це на чергові 30 років. Я знаю, що шобла із ОПи намагалася забрати під себе будівництво цього мосту. Ви краще розкажіть, чому дороги, які почали будувати за минулої влади раптом стали вдвічі дорожчі. Це очевидні факти, які легко перевірити
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16.08.2021 23:24 Відповісти
Усі волають про "заважають працювати". Хоч раз евакуатор біля Бесарабки бачили? Там з трьох смуг лише одна придатна для проїзду, а інші заставлені авто. І це у кількох сот метрах від мерії. Хтось мабуть заважає прибрати ті машини евакуатором. І так багато років...
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17.08.2021 14:09 Відповісти
Значить слід чекати,що скоро авто будуть залишати прямо на вході в установи і по пішохідним тротуарам. Маладци піонєри лєнєнци із "правахранітєлнай сюстєми" чи дурнів,чи ідіотів, чи провокаторів.
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17.08.2021 05:20 Відповісти
Значить слід чекати,що скоро авто будуть залишати прямо на вході в установи і по пішохідним тротуарам. Маладци піонєри лєнєнци із "правахранітєлнай сюстєми" чи дурнів,чи ідіотів, чи провокаторів.
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17.08.2021 05:36 Відповісти
Два тижні тому віз на евакуаторі свій зламаний автомобіль з Києва в область. Відстань 38 км. З них 16 по Києву. Евакуатор коштував 1300 грн. Чому по Києву пара км - 1600?
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17.08.2021 09:35 Відповісти
Отлично, беспредел Веталя чуток прижали
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17.08.2021 10:45 Відповісти
Поки водій евакуатора дістає посвідчення бий в морду, бо ніхто окрім поліції і тільки з дозволу суду не має права чіпати приватну власність.
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17.08.2021 11:40 Відповісти
оборзели эти инспекции....
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17.08.2021 14:31 Відповісти
Вы, суки ванючие, сперва боритесь с неправильной парковкой а ПОТОМ с нарушениями эвакуации!
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17.08.2021 14:34 Відповісти
Повертаємося в часи Януковича з вибірковими законами, своїм - все, політичним опонентам - репресії.
Коли затримують "слугу", поліцейських звільняють. А коли це паркувальники, чи будівництво мосту, то проводять обшуки трохи не у всій мерії, бо команда зверху копати на Кличка, чи десь там біля нього.
Луценком через суди було повернуто в бюджет від 5 млрд грн коштів корупціонерів. Скільки повернуто коштів в бюджет Зеленським-Венедіктовою? Ніскільки, в них не та задача. Відосіки і одурманіваніє електорату.
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17.08.2021 15:01 Відповісти
 
 