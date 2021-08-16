МВД и прокуратура заблокировали работу эвакуаторов в Киеве, – КГГА
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Правоохранители сообщили о подозрении пятерым сотрудникам КГГА и двум руководителям частных компаний по делу о якобы незаконной эвакуации автомобилей. Власти Киева заявляют, что действия МВФ и Офиса генпрокурора фактически парализовали работу Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА.
Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в рамках расследования дела проведено более 30 обысков, изъяты документы, носители информации, средства связи, денежные средства и другие доказательства. Также по месту жительства подозреваемых обнаружили значительное количество актов осмотра и временного задержания транспортных средств.
По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, приобщив руководство управления по паркованию и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки. При этом, владельцы могли забрать автомобили только после уплаты "штрафа", сумма которых была вдвое больше официальной.
Отмечается, что к этой схеме также были привлечены руководители частных служб, которые занимаются эвакуацией транспортных средств в Киеве.
"Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнять "дневной план", они прибегали к хитростям – около припаркованного устанавливали знак "Дорожные работы", – говорится в сообщении прокуратуры.
В свою очередь заместитель председателя КГГА Константин Усов сообщил, что действия МВД и Офиса генпрокурора фактически парализовали работу Инспекции по парковке, передает пресс-служба КГГА.
"Сейчас Инспекция обезглавлена и практически парализована. Серверы и рабочие станции Инспекции удалены. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах и полосах общественного транспорта", – отметил заместитель председателя КГГА.
По его словам, согласно открытым следствием документам, Национальная полиция проверяет факты якобы превышение служебных полномочий руководством Инспекции в 2019-2020 годы.
"Киевская городская государственная администрация открыта для органов предварительного расследования… В то же время необходимо как можно быстрее возобновить деятельность Инспекции. Хаос на улицах, беспорядок на въездах в больнице, припаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах – недопустимы", – добавил Усов.
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З них лише 255 грн - це штраф за неправильне паркування. Решта: 200 грн за добу послуг паркувального майданчика, куди вивозиться авто, і 1400 грн це оплата самої евакуації.
Тобто 1600 грн йде в приватні руки, які не важко здогадатись кому належать в Києві
Без шансов, сэр.
Но где парковки??? и где цены за парковку соответствующие нормальному зароботку трудящихся
Надо решать по методу США где все на машинах
Залишається іще МВС заборонити
Не надо рассказывать сказки про святого мера.
Коли затримують "слугу", поліцейських звільняють. А коли це паркувальники, чи будівництво мосту, то проводять обшуки трохи не у всій мерії, бо команда зверху копати на Кличка, чи десь там біля нього.
Луценком через суди було повернуто в бюджет від 5 млрд грн коштів корупціонерів. Скільки повернуто коштів в бюджет Зеленським-Венедіктовою? Ніскільки, в них не та задача. Відосіки і одурманіваніє електорату.