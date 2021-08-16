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Воздушное пространство над столицей Афганистана закрыли для гражданских самолетов

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Воздушное пространство над столицей Афганистана закрыли для гражданских самолетов

Воздушное пространство над столицей Афганистана Кабулом в понедельник было закрыто для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Об этом говорится в международном авиационном извещении NOTAM, передает Интерфакс-Украина.

"Кабульское воздушное пространство передано военным. Уведомляйте пролетающие самолеты о необходимости менять маршрут", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов. Кроме того, зарубежные авиакомпании стараются вообще избегать воздушного пространства Афганистана.

Ранее сообщалось, что в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, правительство страны заявило о "мирном переходе власти". Позже президент Афганистана Ашраф Гани покинул столицу после входа сил "Талибана" в город. Он заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

Боевики движения "Талибан" активизировали свое наступление в Афганистане, его представители заняли столицу Кабул вскоре после решения США и союзников вывести войска из страны после 20-летнего пребывания.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что украинский самолет вывез из страны около 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. По данным Министерства иностранных дел, в Афганистане продолжают оставаться до 50 украинцев.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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