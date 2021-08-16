БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1959 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
12 826 32
газ (7465) Газпром (2406) Європа (553) ціни (2970)

Цены на газ в Европе взлетели до $585 за тысячу кубометров из-за решения "Газпрома" сократить транзит через Украину

Новини БізнесЦензор Енергетика

Цены на газ в Европе взлетели до $585 за тысячу кубометров из-за решения

Цена газа в Европе получила новый импульс роста после прошедшего с символическим итогом аукциона по бронированию украинских дополнительных газотранспортных мощностей на сентябрь.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров, передает Интерфакс.

Отмечается, что "Газпром" постоянно выкупал дополнительные твердые мощности украинской ГТС, но в этот раз на фоне пустующего забронированного газопровода "Ямал-Европа" выкупил лишь малую часть предложенных услуг.

На аукцион 16 августа были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкуплены оказались только 650 тыс. кубометров в сутки.

В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+23
И ето еще зима не наступила. А вы еще сомневаетесь что Европа сертифицирует и благословит и оближет Х***ла как только ударят морозы. Вот к чему приводят договоренности с террористом №1 в мире
показати весь коментар
16.08.2021 14:44
+9
"Надійний постачальник".
показати весь коментар
16.08.2021 16:26
+8
пуйло уже начал вертеть на интересном месте Европу. Начнутся холода , будет еще веселей.
показати весь коментар
16.08.2021 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И ето еще зима не наступила. А вы еще сомневаетесь что Европа сертифицирует и благословит и оближет Х***ла как только ударят морозы. Вот к чему приводят договоренности с террористом №1 в мире
показати весь коментар
16.08.2021 14:44 Відповісти
ничего, все еще можно поправить. ишак и дерьмак заглянут под юбку #уйлу и он простит.
показати весь коментар
16.08.2021 15:21 Відповісти
поправить можно, но сомневаюсь что кто-то захочет
показати весь коментар
17.08.2021 10:51 Відповісти
Москальськощелепна маячня. У 2018 році ні про які домовленості із терористом не йшлося, а газ коштував під 1000 долярів за 1000 куб.м.
показати весь коментар
16.08.2021 16:17 Відповісти
Брехня...
показати весь коментар
16.08.2021 16:57 Відповісти
Ти то хоч долар відрізняєш від гривни, газовщик?
показати весь коментар
16.08.2021 22:37 Відповісти
Интересно как Европе покупать газ если признают пуйла виновным в гибели малайзийского Боинга когда на весы положить все ихние принципы и невинных 298 человек и с другой стороны нехватку газа возможно.Но я не думаю просто может подороже будет какое-то время потом завалят газом Европу под самое немогу.
показати весь коментар
16.08.2021 17:38 Відповісти
Цены на газ в Европе взлетели до $585 за тысячу кубометров из-за решения "Газпрома" сократить транзит через Украину - Цензор.НЕТ 597
показати весь коментар
16.08.2021 20:04 Відповісти
Цікаво, а де підсвинок лдрн?Невже притоптали бідолагу? Цены на газ в Европе взлетели до $585 за тысячу кубометров из-за решения "Газпрома" сократить транзит через Украину - Цензор.НЕТ 3336
показати весь коментар
16.08.2021 22:51 Відповісти
льоха на нього лягла...воно швидше всього вже не живе...)
показати весь коментар
16.08.2021 22:57 Відповісти
Ви думаєте, що вся верхівка Європи не знає правди? принципи принципами, а гроші не пахнуть. Меркеліха вже забронювала місце в наглядовій раді Газпрому у камрада Вольдемара
показати весь коментар
16.08.2021 22:40 Відповісти
Ровно также как она покупает сейчас. Цены на газ в Европе взлетели до $585 за тысячу кубометров из-за решения "Газпрома" сократить транзит через Украину - Цензор.НЕТ 2496 Они на свои принципы уже положили. И далеко не на весы.
показати весь коментар
17.08.2021 10:53 Відповісти
пуйло уже начал вертеть на интересном месте Европу. Начнутся холода , будет еще веселей.
показати весь коментар
16.08.2021 15:13 Відповісти
Это простое ,совпадение , не стоит волноваться . Ни ***** , ни Меркель здесь ни при чем 🙄🙄🙄
показати весь коментар
16.08.2021 15:39 Відповісти
"Надійний постачальник".
показати весь коментар
16.08.2021 16:26 Відповісти
Меркель быстро поймёт свою историческую ошибку
показати весь коментар
16.08.2021 19:24 Відповісти
меркельша ,не может признать своей ошибкой , совместный с рашистом,личный интерес Цены на газ в Европе взлетели до $585 за тысячу кубометров из-за решения "Газпрома" сократить транзит через Украину - Цензор.НЕТ 7301
показати весь коментар
17.08.2021 11:48 Відповісти
Нам своє робить! Україна має власних запасів пиродного газу при нинішньому рівні споживанні на 600 років. Ми також маємо уран, АЕС, та ГЕС. Ще ми навіть не починали активно розвивати альтернативну енергетику та енергозберігання. Тому мені все це "ціноутворення" від зегенератів пофіг . Роблю що можу сам для виходу з енергозалежності корумпованих "детеків" та "нафтогазів" - утеплююсь, модернізую та встановлюю альтернативні джерела тепла.
показати весь коментар
16.08.2021 20:27 Відповісти
Не говоріть дурниць про запаси власного газу і про зелену енергетику. Зелена енергетика коштує від 5 грн. за квт-год. І це ще коли сонце світить і вітер дує. Готові платити?
показати весь коментар
16.08.2021 22:42 Відповісти
Ну стосовно власного газу десь пробігала інфа, що видобуваємо близько 20 млрд. кубів на рік. А так останнім часом чомусь інформація про український газ у нас стала дуже секретною.
показати весь коментар
17.08.2021 10:55 Відповісти
Вітренко каже про 17 млрд. кубів. Єкс-очільник СБУ Смешко каже, що його джерела інформації кажуть про мінімум 40 млрд кубів. Я слухав одного експерта, так він спираючись на деяки відкриті джерела інформації, та зробивши розрахунки каже про 70-80 млрд кубів прродного назу на рік.
показати весь коментар
17.08.2021 18:18 Відповісти
Корочше ніхто достеменно не знає скільки видобувається та скільки газу у сховищах. О де афера державного масштабу.
показати весь коментар
17.08.2021 18:21 Відповісти
Ага.
А ще кажуть, що після того, як Ющенко розірвав ті, дуже вигідні контракти по закупці газа у Туркменіі, то він та його наступники (Янукович, Порошенко та Зеленський - бо це стало президентською темою особистого збогачення) за кожен рік клали та кладуть у власну кішеню десь біля 10 млрд. долларів США.
показати весь коментар
17.08.2021 20:27 Відповісти
А Сонце світить як раз тоді, коли зростає потрібність у додаткових Мегаваттах.
А ціна, то таке, можно на нові СЕС встановити нові тарифи.
показати весь коментар
17.08.2021 18:15 Відповісти
Фьючерсы какие-то на индекс газового хаба. Ужс., Чувствую себя человеком, которого к решениям по принципиальным вопросам стараются не подключать. Печалька.
показати весь коментар
16.08.2021 21:41 Відповісти
Уявляю як відчуває себе ВАЗеленський з його знаннями і досвідом. Жах
показати весь коментар
16.08.2021 22:44 Відповісти
..не знаю кто такой ВаЗеленский, но ваш нос далеко не касторкой попахивает , пытаясь определить с какой стороны ветер дует, когда из слов понять невозможно для чего они сказаны...
показати весь коментар
17.08.2021 21:04 Відповісти
А ведь амеры могли бы одним ходом и нам помочь, и Пуйло опустить - немедленно перенаправить на возникший дефицит свои поставки в азию да так, чтобв Гзпрем уже навсегда остался в состоянии "нет возможности". И стоило это б Америке не так уж и существенно. И оно так и было бы лет 20 назад. А сегодня Запад сдулся, даже Штаты. Пуйло это давно почувствовал и пользуется этим вовсю, наглея все больше. В ЕС он вообще уже полный хозяин... Так что попали мы...
показати весь коментар
16.08.2021 22:53 Відповісти
честно говоря меня европейская политика и политики начинает раздражать.
бесхребетные уроды, предназначенные для того, чтобы их трахали
нет воли, нет лидеров, деньги выше принципов
их и трахают
много ли толку будет США и Британии от остальных Европейских стран НАТО в случае войны?
показати весь коментар
17.08.2021 08:23 Відповісти
много ли толку будет США и Британии от остальных Европейских стран НАТО в случае войны?



Ответ на этот Ваш вопрос можно легко найти в истории второй мировой. Вы думаете, что как-то будет иначе?
показати весь коментар
17.08.2021 10:58 Відповісти
Пока еще на улице +35 С, а тут уже большая часть призрачных холодов боится. Ну понятно, люди тут пишут серьезные: крупные трейдеры, аналитики, GEO крупных компаний, у них вся забота как зимой обогреть производства и людей, миллионы долларов спасти.
показати весь коментар
17.08.2021 08:25 Відповісти
А чи є у Газпрома той газ? Можливо, все це пов'язано з виснаженням освоєних родовищ. У будь-якому разі, Європі не варто розраховувати на той Газпром з його потоками, а швиденько розвивати інфраструктуру скрапленого газу.
показати весь коментар
17.08.2021 08:32 Відповісти
 
 