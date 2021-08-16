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Минздрав разрешит вакцинированным гражданам посещение ряда заведений в случае ужесточения карантина, – СУП

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Минздрав разрешит вакцинированным гражданам посещение ряда заведений в случае ужесточения карантина, – СУП

Министерство здравоохранения планирует разрешить некоторым заведениям работать во время жесткого карантина при условии вакцинации свыше 80% коллектива.

Об этом пресс-служба Союза украинских предпринимателей (СУП) сообщила на своей странице в Facebook по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

"Никаких крупных ключевых изменений в постановлении о карантине не планируют менять. В случае большого повышения заболеваемости будет действовать адаптивный карантин (будет действовать поэтапное зонирования регионов в зависимости от уровня эпидемиологической опасности)", – отмечается в сообщении.

При этом в Минздраве планируют ввести послабления во время жесткого карантина для некоторых заведений, если:

  • до 80% и более коллектива предприятия/организации вакцинированы;
  • допускать в учреждения потребителей и клиентов, которые вакцинированы;
  • образовательные учреждения не будут переходить в онлайн, если 80% взрослых, работающих в школах, будут вакцинированы.

Кроме того, для торгово-развлекательных центров разрабатывают специальный программный продукт по примеру Германии, который позволит записаться на конкретное время для посещения ТРЦ, отслеживать его загрузку, допускать в такие заведения вакцинированных покупателей или тех, кто сделал ПЦР-тест или экспресс-тест на месте.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений до 1 октября. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас ситуация контролируема, но специалисты фиксируют негативные тенденции в части роста госпитализаций тяжелых больных.

Национальный банк Украины в базовом сценарии ожидает осенью вспышку заболеваемости, однако не прогнозирует введения жестких карантинных ограничений и значительных потерь для экономики.

Автор: Михайло Орлюк
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На сегодняшний день этим тварям с МОЗ уже впору держать ответ на вопрос: Что вы моральные уроды сотворили с этими "вакцинированными" гражданами и зачем? И полностью отвечать за этот античеловеческий медицинский эксперимент на людях.
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16.08.2021 13:44 Відповісти
 
 