Номинационный комитет избрал наблюдательный совет "Центрэнерго" (обновлено)
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Комитет по назначениям руководителей особо значимых для экономики предприятий избрал независимых членов и представителей от государства в наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" во время заседания 13 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что по результатам интервью, были отобраны трое независимых членов и двое представителей государства набсовета "Центрэнерго".
"Сегодня перед Комитетом стоит ответственная задача – выбрать профессиональный наблюдательный совет, который своими компетенциями, опытом и знаниями поможет "Центрэнерго" стабилизировать финансовую ситуацию, обеспечить бесперебойный отопительный сезон 2021-2022 годов и приватизацию предприятия", – подчеркнул первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.
В Минэкономики напомнили, что компания включена в перечень объектов большой приватизации. Поэтому участники заседании подчеркнули, что новый наблюдательный совет должен наладить конструктивное сотрудничество с советниками по приватизации для проведения успешного конкурса.
Всего рекрутинговой компанией был сформирован короткий список кандидатов из 15 человек.
Утвердить избранный номинационным комитетом новый состав наблюдательного совета "Укрэнерго" планирует 16 сентября.
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