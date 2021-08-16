Номинационный комитет избрал наблюдательный совет "Центрэнерго" (обновлено)

Комитет по назначениям руководителей особо значимых для экономики предприятий избрал независимых членов и представителей от государства в наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" во время заседания 13 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что по результатам интервью, были отобраны трое независимых членов и двое представителей государства набсовета "Центрэнерго".

"Сегодня перед Комитетом стоит ответственная задача – выбрать профессиональный наблюдательный совет, который своими компетенциями, опытом и знаниями поможет "Центрэнерго" стабилизировать финансовую ситуацию, обеспечить бесперебойный отопительный сезон 2021-2022 годов и приватизацию предприятия", – подчеркнул первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

В Минэкономики напомнили, что компания включена в перечень объектов большой приватизации. Поэтому участники заседании подчеркнули, что новый наблюдательный совет должен наладить конструктивное сотрудничество с советниками по приватизации для проведения успешного конкурса.

Всего рекрутинговой компанией был сформирован короткий список кандидатов из 15 человек.

Утвердить избранный номинационным комитетом новый состав наблюдательного совета "Укрэнерго" планирует 16 сентября.