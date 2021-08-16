Нацбанк аннулировал лицензии 32 небанковским финучреждениям

Национальный банк применил меры воздействия относительно 32 участников рынка небанковских услуг – трех лизингодателей, 12 ломбардов и 17 финансовых компаний.

Соответствующее решение было принято 13 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что этого, 4 июля, было принято решение применить к ряду участников рынка небанковских финансовых услуг меру воздействия в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг. Этим решением регулятор обязал компании устранить нарушения и подать Нацбанку соответствующий отчет.

По состоянию на 13 августа, компании не выполнили решение об устранении нарушений, в частности, не подали Нацбанку отчетность за первый квартал 2021 года и отчета об устранении нарушений.

Поэтому регулятор был вынужден применить меры воздействия к 32 участникам рынка небанковских финансовых услуг. Так, трем лизингодателям аннулирую лицензии на предоставлении услуг по финансовому лизингу. Речь идет о ООО "Автосейл", ООО "Системпро" и ООО "Мейд Финанс".

Кроме того, 12 ломбардам отозвали лицензии на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита:

ЧО "Ломбард "Аверс"

ЧО "Ломбард "Без штрафов"

ЧО "Ломбард "Денежная помощь"

ЧО "Ломбард "ДК"

ЧО "Ломбард "Дружба"

ЧО "Ломбард "Клондайк"

ЧО "Ломбард при участии ООО "Укр кредит сервис" и компания"

ЧО "Ломбард "Центральный"

ЧО "Ломбард ООО "Надал и компания"

ЧО "Ломбард "Дочернее предприятие "Ник" страховой компании "Лемма"

ЧО "Ломбард, ООО "РЕМ" и компания"

ЧО "Ломбардия "Ломбард Копич и компания".

Также Нацбанк применил меру воздействия к 17 финансовым компаниям в виде аннулирования всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг:

ООО "Финсолюшн"

ООО "ФК "Аккорд"

ООО "Факторинговая компния "Укринвест Альянс

ООО "Прайм Бизнес Ресурс"

ООО "Инвестмент Корпорейшн"

ООО "ФК "Грифон"

ООО "Волынская факторинговая компания"

ООО "Диамант-Финанс"

ООО "Западноукраинская финансовая компания"

ООО "Ипотечная компания "Базовый актив"

ООО "Украинский кредитный дом"

ООО "Сицумон"

ООО "ФК "Дита Финанс"

ООО "ФК "Интерлоан"

ООО "Утренс Промис"

ООО "ФК "Финтандем"

ООО Кредитная компания "Хлебный край Инвест"

Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 16 августа.

Однако, как подчеркивают в Нацбанке, аннулирование лицензий не прекращает работу компаний от выполнения обязательства по договорам с клиентами относительно указанных финансовых услуг, заключенным до даты вступления в силу решения НБУ.