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В порту "Южный" в контейнерах с бананами обнаружили партию кокаина на $10 миллионов

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В порту

Правоохранители обнаружили на территории порта "Южный" скрытую от таможенного контроля партию кокаина, контрабандой доставленную в Украину из Эквадора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Наркотик прибыл через контейнерный терминал одного из портовых операторов в технологических пустотах морских рефрижераторных контейнеров с бананами в 50 брикетах весом брутто около 60 кг. Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно $10 млн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры Одесской областной прокуратуры совершают процессуальное руководство по уголовному производству по факту ввоза в Украину из стран Латинской Америки наркотического средства кокаина в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

На данный момент проводятся следственные действия, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Кроме того, проверяется причастность к контрабанде очередной партии наркотика задержанных ранее трех членов международной преступной группировки – граждан Албании, Румынии и Украины.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис генерального прокурора


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