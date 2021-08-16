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Крупнейшие сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

Новини БізнесЦензор Транспорт

Крупнейшие сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

Средняя цена по стране бензина А-95 за выходные 13-16 августа снизилась на 4 копейки и составила 30,22 грн за литр, бензин А-92 подешевел на 1 копейку – до 29,32 грн/л, а дизельное топливо скинуло 17 копеек – до 28,25 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, WOG снизил цену на дизельное топливо на 60 копеек – до 28,64 грн/л. "Пятерка" обычной марки на станциях этой сети подешевела на 19 копеек – до 31,67 грн/л.

SOCAR снизил цену бензинов на 19-21 копейку, ДТ осталось на прежнем уровне – 32,48 грн/л. Отмечается, что в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell "двойка" и "пятерка" подешевели на 9 и 19 копеек – до 30,80 и 31,67 грн/л соответственно, дизтопливо – на 55 копеек до 28,69 грн/л.

AMIC на 48 копеек снизил цену дизельного топлива (28,51 грн/л) и на 1 копейку – бензина марки А-95 (31,04 грн/л). В сети KLO на 55 копеек подешевело только дизельное топливо – до 28,54 грн/л.

В таких сетях как "БРСМ-Нафта", Автотранс, BVS и Motto топливо подешевело в пределах 8-70 копеек.

Ранее сообщалось. что Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,67 грн/литр и дизтоплива – 21,64 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на середину августа. 

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,67 грн/л, дизтоплива – 28,64 грн/л.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  еnkorr


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Побежал праздновать перемогу!)
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16.08.2021 14:29 Відповісти
92 подешевел на 1**** копейку
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16.08.2021 14:52 Відповісти
сильно подешевшало, ніц не скажеш)
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16.08.2021 16:01 Відповісти
 
 