Пункт пропуска "Дяково" на границе с Румынией возобновил работу (обновлено)

Пункт пропуска "Дяково", расположенный на украинско-румынской границе, временно приостановил пропускные операции.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В связи с техническими неполадками временно остановлены пропускные операции в пункте пропуска "Дяково", – говорится в сообщении.

Около 14:00 пограничники сообщили о восстановлении работы пункта пропуска.

"Для совершения пограничного оформления в пункте пропуска "Дяково" Госпогранслужба организовала работу передвижного комплекса пограничного контроля. Работа пункта пропуска возобновлена", – отметили они.