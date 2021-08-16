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Нацбанк исключил из госреестра три финансовые компании

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Нацбанк исключил из госреестра три финансовые компании

Национальный банк исключил ООО "ФК "Браво", ООО "ФК "Лаборатория Финансов" и ЧО "Ломбард "Хмельницкий" Яцишин и компания" из Государственного реестра финансовых учреждений на основании их собственных заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

У "Браво" было четыре лицензии – на предоставление услуг по факторингу, на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.

"Лаборатория Финансов" имела три лицензии – на предоставление услуг по факторингу, на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.

У ломбарда "Хмельницкий" была одна лицензия – на предоставление средств в заем. В том числе и на условиях финансового кредита.

Кроме того, Нацбанк принял решение об отзыве всех лицензий у ООО "ФК "Швыдка готивочка", ООО "ФК "Кредо-Аверс", ЧАО СК "Полис-центр" и ЧАО "СК "Глобал Гарант".

Кроме того у ООО "ФК "Центр факторинговых услуг" отозвали одну лицензию – на предоставление гарантий.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацбанк


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