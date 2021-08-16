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Украинцы продали почти 15 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики

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Украинцы продали почти 15 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 7 112 земельных сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 679 нотариусов. Всего заявлений – 5 245, из которых согласованы 4 595, в очереди на рассмотрение – 49, отказ получили – 601.

Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 14 830 га.

Украинцы продали почти 15 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики 01

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минагрополитики


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