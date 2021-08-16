Молдова изменила правила въезда для украинских туристов
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Власти Молдовы с 16 августа изменили правила въезда в страну из-за распространения коронавируса.
Теперь на границе нужно будет предоставить один из трех документов, передает NewsMaker.
В частности, нужно предоставить либо сертификат о полном курсе вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справку о том, что въезжающий переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.
Тем, у кого нет этих документов, придется соблюдать 14-дневный карантин.
Это не касается детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу и граждан, которые приезжают на лечение.
Те, кто уже провел семь дней на карантине и не заболел коронавирусом, могут сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, то выйти из самоизоляции.
Кроме этого, с 16 августа в аэропорт Кишинева будут пускать только путешественников. Провожающие и встречающие находиться в здании не смогут.
Будь ласка, зачекайте...