Аэропорт Кабула приостанавливает гражданские рейсы

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов.

Об этом говорится в распространенном заявлении аэропорта, передает Интерфакс-Украина.

Администрация аэропорта призвала граждан не прибывать в аэропорт, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки", говорится в заявлении, которое цитируют местные СМИ.

В воскресенье появились сообщения со ссылкой на американских военных, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы.

СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты. Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.

Ранее сообщалось, что в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, правительство страны заявило о "мирном переходе власти". Позже президент Афганистана Ашраф Гани покинул столицу и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город. Он заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

Движение "Талибан" активизировало свое наступление в Афганистане, его представители аняли столицу Кабул вскоре после решения США и союзников вывести войска из страны после 20-летнего пребывания.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что украинский самолет вывез из страны около 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации.