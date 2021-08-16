Нацбанк выиграл апелляцию по делу о выговоре Рожковой

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка и отменил решение Окружного админсуда Киева от 2 апреля 2021 года, которым по инициативе первой заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой было признано противоправным решение Совета Нацбанка о вынесении ей выговора и выражении недоверия.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что суд закрыл производство по этому делу.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и бывшему замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для этого Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.