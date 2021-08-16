В Украине зафиксировали 417 новых случаев COVID-19

На утро 16 августа в Украине зафиксировали 417 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 31 ребенок и 10 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 433 человека, умерло 14 пациентов, выздоровело – 248. Кроме того, совершили 19 071 тест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 266 329 человек, выздоровело – 2 197 075, летальных случаев зафиксировали 53 269, также провели 11 677 835 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 722 695 человек, за прошедшие сутки – 51 068. Полностью иммунизированы 2 738 073 украинца.