Стоимость monobankа составляет $1 миллиард, – сооснователь банка

Стоимость виртуального monobankа составляет более $1 млрд.

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский, передает Интерфакс-Украина.

"Украинский "Монобанк" уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается", – сообщил Гороховский.

По его словам, при такой оценке ни один украинский банк уже технически не может купить monobank.

"Эта "конфетка" по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов", – добавил Гороховский.

Monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры "Приватбанка" Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю 2017 года банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов monobank в ноябре 2020 года увеличилось до 3 млн человек.