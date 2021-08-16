Мэр Кривого Рога найден мертвым

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардеп, член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Павлов найден убитым 15 августа. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Facebook.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Начато уголовное производство.

"На месте происшествия находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", - сказано в сообщении.

Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома.

На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее о смерти мэра Кривого Рога сообщили местные СМИ.

Факт гибели Павлова потвердил экс-нардеп Андрей Гальченко, находящийся у места происшествия.

К дому погибшего также подъехал его первый заместитель Константин Беликов и бывший городской голова Юрий Вилкул.

Издание ZN,UA пишет, что рядом с телом Павлова найдено ружье.

"По предварительным данным, в настоящее время полиция рассматривает две версии - убийство и самоубийство", - говорится в сообщении.