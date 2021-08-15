В Украину с начала года импортировали товаров для борьбы с коронавирусом на $650 тысяч

За семь месяцев 2021 года в Украину импортировали товаров для борьбы с COVID-19 общей стоимостью почти $650 тыс. и весом более 10 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Операции по ввозу таких товаров на таможенную территорию Украины и/или операции по их поставке на таможенную территорию Украины освобождаются от налогообложения НДС.

Перечень товаров касается в частности:

лекарственные средств, иммунобиологических препаратов и пищевых продуктов для специальных медицинских целей;

дезинфекционных средств, антисептиков и оборудования для проведения дезинфекции;

медицинских изделий, медицинского оборудования и других товаров, необходимых для осуществления действий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек COVID-19.

Со дня вступления в силу указанного постановления, в марте-декабре 2020 года таких товаров импортировали общей стоимостью более $712 тыс. и весом более 13 тыс. тонн.