Мариупольский морской порт с начала года сократил грузоперевалку на 2%

Мариупольский морской порт (Донецкая область) в январе-июле 2021 года сократил перевалку грузов на 2,09% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,81 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за семь месяцев текущего года порт нарастил перевалку экспортных грузов на 12,06% к аналогичному периоду 2020 года - до 3,57 млн тонн, сократил перевалку импортных – на 40,64%, до 238,05 тыс. тонн. Перевалка каботажных грузов упала на 97,58% и составила 4,8 тыс. тонн. При этом транзитные грузы порт не переваливал.

По номенклатуре грузов за указанный период порт сократил перевалку наливных грузов на 36,82% – до 62,8 тыс. тонн, перевалку сыпучих грузов – на 31,86%, до 768,58 тыс. тонн. Показатель перевалки тарно-штучных грузов вырос на 11,62% – до 2,98 млн тонн.

Кроме того, в январе-июле порт перевалил 2 TEU контейнеров.

По итогам 2020 года государственный стивидор ГП "МТП" перевалил 6,22 млн тонн грузов (88,5% общего объема). Перевалка других стивидоров на всех причалах составила 805,71 тыс. тонн (11,5% от общего объема).

Как сообщалось, в 2019 году объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту увеличился на 10% по сравнению с 2018 годом – до 6,48 млн тонн.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.