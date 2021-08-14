В Турции потерпел крушение российский пожарный самолет Бе-200

На юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на его борту было семь человек.

Как сообщает "Анадолу", самолет находился на балансе у управления лесным хозяйством Турции, передает Интерфакс-Украина.

Как позже сообщило Министерство обороны РФ, на борту находилось пять российских военных и трое граждан Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Все, кто находился в самолете, погибли.

"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", – говорится в сообщении.