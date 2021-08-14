Госэкоинспекция анонсировала проверки наибольших загрязнителей водных ресурсов

В ближайшее время Государственная экологическая инспекция начнет внеплановые проверки предприятий по всей Украине, которые осуществляют деятельность в прибрежно-защитных полосах водных объектов, а также крупнейших загрязнителей водных ресурсов.

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный, передает пресс-служба Госэкоинспекции.

"Ожидаем, что правоохранительные органы – прокуратура, СБУ, полиция – будет оперативно реагировать в случае предоставления Госэкоинспекцией информации о признаках уголовных нарушений, а также во время недопусков. Это позволит оперативно обеспечить начало расследования дела и его доведения до конца", – отметил он.

Глава Госэкоинспекции добавил, что водные ресурсы также является ископаемым местного значения и от их сохранения зависит благосостояние людей.

Ранее сообщалось, что Госэкоинспекция осуществляет плановую проверку ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат", который возглавляет список предприятий с наибольшим объемом генерации отходов в рейтинге ТОП-100 крупнейших загрязнителей окружающей среды.