Пограничники заблокировали нелегальный ввоз iPhone 12 Pro Max на 1 миллион

В пункте пропуска "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что товары удалось обнаружить при взаимодействии пограничников и таможенников, которые действовали по информации оперативно-розыскного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

"Современные гаджеты пассажиры рейса из г. Дубай положили в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone, общая сумма оценки которых составляет 1 млн грн", – говорится в сообщении.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.