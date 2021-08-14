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Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 1,9 миллиарда

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Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 1,9 миллиарда

Национальный банк 13 августа провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней и 1092 дней по процентной ставке 9% и 9,18% годовых соответственно.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Так, на аукционах 7 банков привлекли 1,92 млрд грн рефинансирования Нацбанка.

Из них один банк получил 140 млн грн сроком до трех месяцев под 9% годовых, а 6 банков – 1,783 млрд грн на срок до 3 лет по средневзвешенной процентной ставке 9,18% годовых.

Напомним, "Индустриалбанк" на тендере НБУ 6 августа привлек 140 млн грн под 9% годовых по рефинансированию до 84 дней. А 30 июля "Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) 30 июля привлек 130 млн грн под 9% годовых по такому же рефинансированию. При этом, 16 июля НБУ выдал трем банкам кредиты рефинансирования на 371 млн грн.

Кроме того, 9 июля – 17 банкам на 5,425 млрд грн. Из них два банка получили 425 млн грн сроком до трех месяцев под 7,5% годовых, а 15 банков – 5 млрд грн на срок до 3 лет по средневзвешенной процентной ставке 7,66% годовых.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  НБУ


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