Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта, поставив под угрозу глобальную торговлю

Китай закрыл один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань, являющегося третьим в мире по грузообороту, после выявления случая заражения сотрудника COVID-19, что ставит под угрозу цепочки поставок, а также глобальную торговлю в целом.

Операции терминала Мэйшань были приостановлены 12 августа вплоть до "дальнейших распоряжений", сообщило агентство Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным консалтинговой компании GardaWorld, через Мэйшань проходит порядка 25% всех грузов порта Нинбо-Чжоушань. Эксперты компании предупреждают, что "приостановка работы терминала может иметь серьезные негативные последствия для объемов обработки и транспортировки грузов".

Это уже второй за последние несколько месяцев случай частично приостановки работы китайского порта из-за коронавируса. В конце мая порт Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт почти на месяц, что привело к накапливанию запасов товаров у производителей, а также росту стоимости фрахта до рекордных уровней.

Остановка работы терминала Мэйшань на длительное время может оказаться особенно болезненной для мировой экономики, поскольку объемы морских грузоперевозок традиционно увеличиваются ближе к концу года, когда бизнес начинает готовиться к периоду рождественских праздников.

Представитель порта Лос-Анджелеса уже сообщил, что порт готовится к очередному сокращению грузооборота. В июне этого года он столкнулся с этим из-за закрытия порта Яньтянь.

По словам главного исполнительного директора логистической компании Mercury Resources Антона Познера, многие компании, фрахтующие суда, начали включать в страховые контракты риски, связанные с COVID-19.

Ситуация с терминалом Мэйшань вызывает опасения, что многие порты по всему миру в скором времени столкнутся со столь же мощной волной коронавирусных ограничений как и в прошлом году, когда потоки всевозможных товаров - от скоропортящихся продуктов до электроники - оказались фактически парализованными.

Руководство порта Нинбо-Чжоушань сообщил, что все остальные его терминалы работают в нормальном режиме, и оно активно взаимодействует с судоходными компаниями, перенаправляя их в другие терминалы.