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Нацбанк расширил перечень операций по счетам физлиц для проведения налоговой амнистии

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Нацбанк расширил перечень операций по счетам физлиц для проведения налоговой амнистии

Национальный банк Украины расширил перечень операций по текущим счетам физических лиц (резидентов и нерезидентов). Так, с 1 сентября 2021 года эти лица смогут зачислять средства с текущих счетов со специальным режимом использования для одноразового специального добровольного декларирования на текущие счета в иностранной и национальной валюте.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Указанные изменения внесены с целью приведения нормативно-правовой базы Национального банка в соответствие с законом Украины от 15 июля 2021 года, №1539-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Кроме того, учитывая обращение украинских банков, Национальный банк усовершенствовал ряд других норм относительно проведения некоторых валютных операций. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 12 августа 2021 года №86 "Об утверждении изменений в Положение о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте". Они вступают в силу с

Закон Украины № 1539-ІХ вступил в силу 21 июля 2021 года. Им предусматривается проведение одноразового (специального) добровольного декларирования с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Физические лица, которые намерены согласно нормам этого закона воспользоваться правом на однократное (специальное) добровольном декларировании, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования (специального счета) и размещения наличных денежных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлах с физической поставкой).

После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:

  • перечислить денежные средства, банковские металлы на собственный текущий счет физического лица, открытый в банке Украины;
  • снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;
  • подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


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