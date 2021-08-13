БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1259 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
343 0
банки (6396) ліквідація (349) Фонд гарантування вкладів (1399)

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам "Вектор Банка"

Новини БізнесЦензор Фінанси

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 августа утвердил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры ПАО "Вектор Банк".

Согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц", с момента утверждения ликвидационного баланса процедура ликвидации банка считается завершенной, сообщает пресс-служба Фонда.

"В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 12 августа выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Вектор Банк", – сказано в сообщении.

В целом в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка получили 76,1 млн грн, что составляет 98,4% от общей гарантированной суммы.

"В то же время, информируем, что в соответствии со статьей 52 закона требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными", – констатируют в Фонде.

Читайте также: Прокуратура сообщила о подозрении экс-главе ликвидируемого банка Жвании и Мартыненко

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов начал начал процедуру ликвидации "Вектор-банка" в марте 2017 года на основании решения правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Перед этим Нацбанк отнес "Вектор Банк" к категории неплатежеспособных из-за уменьшения ликвидных средств банка и предоставления недостоверной отчетности.

НБУ отмечал, что 95% вкладчиков (852 человека) получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Выплаты вкладчикам в пределах гарантированной суммы оценивались в 77,7 млн грн.

По данным НБУ, на 1 января 2017 года по размеру активов банк занимал 86 место (203,8 млн грн) среди 93 действующих на то время банков.

По данным НБУ, собственником 100% акций "Вектор Банка" был Андрей Перкаль, основатель IT-компании Digital Space, которая разрабатывает программное обеспечение для банковского сектора.

В ноябре 2019 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении руководству ПАО "Вектор Банк", в том числе экс-главе правления, по делу о выводе более 28 миллионов гривен из финучреждения. 

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 