Выручка от экспорта украинской электроэнергии упала с начала года на 28%

Украина в январе-июле 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 28,1% (на $53,05 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $135,61 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в Венгрию за семь месяцев поставлено электроэнергии на $59,34 млн, Польшу – на $39,78 млн, Румынию – на $21,2 млн, другие страны – на $15,29 млн.

В том числе в июле 2021 года на экспорт поставлено электроэнергии на $27,37 млн против $5,51 млн – в июле 2020 года.

Кроме того, Украина в январе-июле текущего года импортировала электроэнергию на $59,06 млн против $110,01 млн – за аналогичный период прошлого года. В том числе из Беларуси – на $24,7 млн, Словакии – на $22,4 млн, РФ – на $5,39 млн, других стран – на $6,57 млн.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-июне 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 40,9% (на $74,92 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $108,24 млн.