Германия бесплатно передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca

Правительство Германии согласовало с Украиной безвозмездную передачу 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 Vaxzevria, до недавнего времени более известной под брендом AstraZeneca.

Об этом сообщили в немецком министерстве здравоохранения, передает Deutsche Welle.

"Планируется, что вакцина поступит в Украину до конца августа", - сообщили в ведомстве.

В то же время в ведомстве не уточнили, как скоро истекает срок годности препаратов.

Украина будет первой страной "Восточного партнерства" ЕС, которой Берлин пожертвует вакцины. Переговоры с другими странами-партнерами продолжаются.

В немецком Минздраве ранее сообщали, что планируют передать 20% от всех вакцин, которые Германия может пожертвовать, в двустороннем порядке странам "Восточного партнерства" и странам-партнерам на Западных Балканах. Остальное пожертвование будет передано беднейшим странам мира через программу COVAX.

Как на днях сообщили немецкие СМИ со ссылкой на данные правительства, до конца года Германия в целом может пожертвовать до 30 млн доз вакцин от COVID-19. Первая партия в 1,3 млн пожертвованных Германией доз AstraZeneca будет распределена через COVAX уже в августе.

Ранее сообщалось, что в августе Польша отправит в Украину первую партию вакцины против COVID-19 производства компании AstraZeneca.