Минэкономики заявило о невыполнении договоров ГПЗКУ на поставки зерна в Китай

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) не выполняет условия договоров по поставкам зерна в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики по итогам ревизии деятельности госкомпании.

"В последнее время Минэкономики осуществляло ревизию условий договоров ГПЗКУ с китайской стороной, а также – причин их невыполнения. Речь шла об исследовании основных количественных и качественных показателей деятельности ГПЗКУ. Было определено, что некачественный менеджмент компании усложняет переговоры с Китаем, негативно влияет на выполнение соответствующих договорных обязательств", – сказано в сообщении.

Минэкономики уточнило, что провело ряд встреч с иностранными партнерами, в частности с чрезвычайным полномочным послом КНР в Украине, где была озвучена совместная обеспокоенность сторон ходом выполнения условий ранее заключенного кредитного договора и договора по экспорту зерна.

"В Минэкономики принято решение инициировать создание рабочей группы с целью трансформации ГПЗКУ в прозрачную и эффективную компанию", – говорится в заявлении ведомства.

Как сообщалось, накануне Нацполиция обвинила руководство АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска, а глава компании 13 августа был задержан в аэропорту при попытке бегства из страны.

ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

Напомним, в 2012 году между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая заключен кредитный договор на сумму $1,5 млрд (действует до 2027 года) для финансирования поставок зерновых китайскому партнеру в лице China National Complete Engineering Corporation, CNCEC. С 2018 года кроме процентов ГПЗКУ осуществляет погашение и тела кредита.

ГПЗКУ – национальный оператор зернового рынка Украины, создан правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.