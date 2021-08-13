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Госгеокадастр обнародовал данные об участках для высадки миллиарда деревьев от Зеленского

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Госгеокадастр обнародовал данные об участках для высадки миллиарда деревьев от Зеленского

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра открыло доступ на публичной кадастровой карте к новому набору информационно-справочных данных – "Земли, требующие консервации".

Как сообщает пресс-служба ведомства, такие участки могут быть использованы для создания лесных насаждений по поручению президента Владимира Зеленского.

Данные внесены на кадастровую карту после проведения идентификации малопродуктивных, деградированных и техногенно загрязненных земель.

"Информация будет полезна для органов государственной власти и местного самоуправления, которые участвуют в реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины" во исполнение указа президента от 7 июня №228/2021 "О некоторых мерах по сохранению и воспроизводству лесов", – сказано в сообщении.

В Госгеокадастре обращают внимание, что слой "Земли, требующих консервации" на кадастровой карте не является официальными данными Государственного земельного кадастра и носит сугубо информативный характер.

"Таким образом пользователи получают возможность идентифицировать самозалесненные и пригодные для создания лесов земельные участки государственной и коммунальной форм собственности с целью их дальнейшего использования для достижения оптимальной лесистости Украины", – отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, в начале июня президент Владимир Зеленский подписал указ о реализации проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине. По словам главы государства, в рамках проекта за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Для этого в ближайшие три года Зеленский пообещал высадить в Украине 1 млрд деревьев.

Автор: Михайло Орлюк
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"Дерева від Зеленського"! Ну, звичайно, від нього! Куди ж ми без Зеленського??? Він - скрізь. І дерева поручив висадити, і ціну на світло наказав знизити. Ми без нього пропадемо...
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13.08.2021 17:45 Відповісти
""Таким образом пользователи получают возможность идентифицировать самозалесненные и пригодные для создания лесов земельные участки государственной и коммунальной форм собственности с целью их дальнейшего использования для достижения оптимальной лесистости Украины"
Т.е. пользователи будут сажать там миллиард деревьев, а под каждым - табличка "Это дерево посажено по инициативе президента Зеленского!"?
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13.08.2021 19:18 Відповісти
 
 