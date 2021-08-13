Количество злостных неплательщиков за распределение газа на Черниговщине уменьшилось на 40%

78 тыс. потребителей сейчас имеют долг за услугу по распределению газа перед АО "Черниговгаз". Его общая сумма составила 15,7 млн грн. Наибольшее количество должников – в Прилуцком и Нежинском районах.

Об этом говорится в сообщении компании.

Вместе с тем значительно сократилось количество потребителей, которые не платили за распределение ни разу. Если в конце 2020 года их было более 19 тыс., то по состоянию на 1 августа 2021 года – 11,7 тыс. То есть 7,4 тыс. клиентов компании частично или полностью рассчитались с накопленными долгами.

Сознательная уплата за распределение газа – это гарантия бесперебойного газоснабжения, так как за средства, уплаченные потребителями за полученные услуги, операторы ГРМ осуществляют все работы по обслуживанию и ремонтам газораспределительных сетей области.

В частности, в этом году "Черниговгаз " по инвестпрограмме, которая является частью утвержденного НКРЭКУ тарифа, заменит 71 ШГРП. Новые шкафные газорегулирующие пункты будут обеспечивать газом более 9 тыс. клиентов компании. Также предусмотрена реконструкция 10 ГРП, капремонт 13 станций электрохимической защиты газопроводов, которые предотвращают их коррозию и тому подобное.

Единственный источник финансирования таких работ – тариф на распределение газа. Поэтому бессознательное отношение части потребителей к расчетам за полученные услуги ставит под угрозу полное выполнение запланированного перечня работ.

Именно из-за этого АО "Черниговгаз" вынуждено взыскивать долги принудительно. В частности, за первое полугодие компания передала в суды 495 дел должников. Кроме долга, они должны будут оплатить еще и судебные издержки.

АО "Черниговгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории "население" и 2028 промышленных и коммунальных объектов. В 2020 году АО "Черниговгаз" доставило 587,4 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.