СБУ сообщила о подозрении еще одной топ-чиновнице Госгеокадастра по делу о масштабном хищении земель

Служба безопасности Украины вручила сообщение о подозрении второй топ-чиновнице Госгеокадастра после выявления схемы хищения сельхозземель весной 2021 года.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

На момент совершения преступления подозреваемая занимала должность и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

Сотрудники СБУ установили, что вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей она незаконно подписала ряд приказов, которыми незаконно передала в частную собственность крупные земельные участки.

По данному факту ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование и планируется привлечение к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступлений.

23 июля 2021 года СБУ сообщила о подозрении первому из топ-чиновников Госгеокадастра в связи с хищением сельскохозяйственных земель в Украине.

Как сообщалось, весной 2021 года сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра, в ходе которых нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2,5 тыс. земельных участков.