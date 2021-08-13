Итоги недели: Тарифы на свет, новый глава "Укрзализныци" и облэнерго для Ахметова

Главные новости экономики за неделю 9 -13 августа.

ФИНАНСЫ

Нацбанк признал неплатежеспособным банк "Земельный капитал" экс-министра Тополова

Правление Нацбанка отнесло АО "КБ "Земельный Капитал" экс-министра угольной промышленности Виктора Тополова к категории неплатежеспособных из-за невыполнения обязательств перед вкладчиками. В банк введена временная администрация.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 3 раза

Национальный банк с 9 по 13 августа выкупил на межбанковском рынке $25,5 млн, тогда как неделей ранее регулятор приобрел $76,3 млн. Тем временем официальный курс гривни укрепился с 26,8364 грн/$ в начале недели до 26,6931 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 13 августа.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 2,7 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 2,67 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Частные и госбанки поспорили об эффективности программы льготных кредитов для бизнеса

Группа банков во главе с "Райффайзен Банком" предложила свернуть или переформатировать запущенную по инициативе президента Зеленского программу "Доступные кредиты 5-7-9%", поскольку она не выполняет заявленных целей: вместо развития бизнеса за счет госбюджета дотируются кредиты для прибыльного агробизнеса.

В свою очередь государственные "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также Министерства финансов и экономики выступили против сворачивания программы, хотя даже оператор программы признал целесообразность ее пересмотра.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция впервые за три последних года превысила 10%

Рост потребительских цен в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,1%, сообщил Госстат. В то же время в годовом измерении, по сравнению с июлем 2020 года, инфляция ускорилась до 10,2% с 9,5% по итогам июня, превысив отметку в 10% впервые с 2018 года.

Цены в промышленности выросли за год на 42%

Рост цен в промышленности в июле 2021 года ускорился до 2,6%, подсчтал Госстат. В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) цены в промышленности возросли на 42,2%.

Профицит внешней торговли упал за полгода в 2 раза, – Госстат

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2021 года сократилось на 46,3% по сравнению с первым полугодием прошлого года – до $0,41 млрд, сообщил Госстат. При этом украинский экспорт в страны ЕС вырос на 39%.

Средним классом себя считает всего 1% украинцев

Только 1% украинских домохозяйств отнесли себя к среднему классу при оценке своего материального положения, свидетельствуют данные отчета Госстата за 2020 год. К "зажиточным" себя относят менее 0,1% украинцев, тогда как к бедным – 67,1% опрошенных.

ВЛАСТЬ

Кабмин продлил карантин до 1 октября

Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений до 1 октября. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас ситуация контролируема, но специалисты фиксируют негативные тенденции в части роста госпитализаций тяжелых больных.

Кабмин утвердил стратегию для приватизации "Приватбанка"

Кабинет министров одобрил Стратегию развития "Приватбанка" до 2024 года, которая предусматривает выведение токсичных активов, связанных с бывшими собственниками, в отдельное подразделение и создание "хорошего банка" с его последующей приватизацией.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин снизил тариф на электроэнергию для 80% населения с 1 октября

Кабинет министров снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт-ч в месяц, с нынешних 1,68 грн до 1,44 грн за киловатт с 1 октября. По данным Минэнерго, это решение коснется 80% семей, для остальных потребителей тариф не изменится.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Якою буде нова модель постачання електрики населенню

Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо

Министерство экономики обновило данные, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС. По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 19 копеек – до 31,67 грн/л, на дизтопливо – на 60 копеек, до 28,64 грн/л.

Бывший член набсовета "Нафтогаза" назначен спецпредставителем США по "Северному потоку-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, в компетенции которого будет работа по "Северному потоку-2". Хохштейн в 2017-2020 годах входил в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины".

Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз

Импорт электроэнергии в Украину в июле составил 1,2 млн кВт-ч, а экспорт – 366,3 млн кВт-ч, что в 297 раз больше, сообщило НЭК "Укрэнерго". В целом с начала года экспорта электроэнергии превышает импорт почти в 2,2 раза.

ТРАНСПОРТ

Новым главой "Укрзализныци" назначили бывшего топ-менеджера Ахметова

Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина. Сейчас Камышин – советник министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах он был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.

Камышин уже объявил, что планирует переломить негативные тенденции на "Укрзализныце" с помощью "Большого строительства", пообещал покупать импортные пассажирские вагоны и подписал договор с дочерней компанией Deutsche Bahn о разработке стратегии по энергоэффективности.

"Укрзализныця" приняла решение о распределении вагонов в пользу компаний Ахметова

С 8 августа филиал ЦТЛ "Укрзализныци" запретил подачу полувагонов под погрузку, кроме как по долгосрочным контрактам, большинство из которых получили компании Рината Ахметова. Член набсовета компании Сергей Лещенко пояснил это штрафными санкциями, предусмотренными в долгосрочных договорах.

Украинцы растаможили в июле рекордное количество евроблях по льготным правилам

За июль украинскую регистрацию получили 54,5 тыс. подержанных иномарок,. Это рекордное количество регистраций растаможенных б/у авто за последние 30 месяцев. Напомним, с 15 июня действуют временные льготные условия для растаможки так называемых "евроблях".

КОРПОРАЦИИ

ДТЭК Ахметова покупает "Кировоградоблэнерго"

ООО "ДТЭК Сети", входящее в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, запросило разрешение АМКУ на приобретение свыше 50% акций "Кировоградоблэнерго" у российской группы VS Energy. По данным телеграм-канала "Монополіст", речь идет о покупке 100% акций компании, которая обойдется ДТЭК в $80 млн.

ДТЭК Ахметова продает угольный бизнес в России

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова продает угольные активы в Ростовской области РФ кипрской структуре Valleyton Investments Limited, реальный владелец которой не известен. Компания-покупатель уже согласовала сделку в антимонопольных органах РФ.

Суд отменил продажу акций "Проминвестбанка" по иску российского "ВЭБ.РФ"

Апелляционный суд удовлетворил иск российской госкорпорации "ВЭБ.РФ" ("Внешнекомбанк") и отменил результаты аукциона по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" в марте 2020 года, победителем на котором стала компания "Фортифай", выкупленная впоследствии Сергеем Тигипко.

Dragon Capital Фиалы покупает Трускавецкий завод минеральных вод

Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Томаша Фиалы приобрести Трускавецкий завод минеральных вод у структур IDS Borjomi Ukraine, которая входит в "Альфа-групп" российского миллиардера Михаила Фридмана и владеет в Украине брендами "Миргородская" и "Моршинская".

"Интертелеком" прекратит работу еще в 12 областях

Оператор CDMA-связи "Интертелеком" с 1 ноября прекратит предоставление услуг еще в 12 областях. В девяти регионах компания прекратила работать в сентябре прошлого года. Теперь услуги в полном объеме будут сохранены только на территории города Одесса и Одесской области.

Владелец группы Merx купил бывший офис "ВТБ-Банка" в центре Киева за 300 миллионов

Компания бизнесмена Вадима Григорьева за 294,3 млн грн приобрела бывший офис "ВТБ-Банка" на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева. Ранее предприниматель уже купил офисы обанкротившихся банков "Хрещатик" и "Экспобанк".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Чиновники Государственной зерновой корпорации организовали схему на $57 миллионов

Полиция обвинила руководство АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн.

В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска, а глава компании был задержан в аэропорту при попытке бегства из страны.

ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

Импортеры удобрений из РФ организовали схему уклонения от налогов на 1,3 миллиарда, – СБУ

СБУ выявила схему поставок на территорию Украины минудобрений российского производителя с уклонением от уплаты таможенных платежей на общую сумму 1,3 млрд грн. По данным следствия, для этого импортеры прибегли к махинациям с таможенной классификации товаров.

Речь идет о двух компаниях, которые российская группа "ЕвроХим" Андрея Мельниченко официально продала перед введением в отношении группы санкций СНБО в 2018 году.

Суд конфисковал у нардепа Кивы 1,2 миллиона дохода от аренды жомовой ямы

Высший антикоррупционной суд конфисковал 1,2 млн грн дохода, полученного народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" Ильей Кивой якобы от сдачи в аренду жомовой ямы фирме с признаками фиктивности.